النجمة التركية هازال كايا تؤكد الشائعات وتعلن عن حملها في بيان رسمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

أخيرا خرجت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» عن صمتها، وأكدت الشائعات التي اثيرت حول حملها في بيان رسمي نشرته عبر انستجرام.

هازال اعلنت حملها في مولودها الأول من زوجها الفنان والمخرج علي التاي، وكشفت عن أنها في الأسبوع الحادي عشر، أي في الشهر الثالث من حملها، حيث احتفل فانز الفنانة الشابة بهذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لهازال أن تضع مولودها بصحة وسلام.

يُذكر أن هازال كانت قد ظهرت مع زوجها الفنان والمخرج علي التاي لأول مرة منذ انتشار شائعة حملها، وقد تم توجيه سؤال مباشر لها حول حملها، إلا أنها لم تنف أو تؤكد صحة نبأ حملها، واكتفت بجملة: «شكراً لكم وسهّل الله عملكم»، وكان لافتاً أن إجابة هازال لم تلق اعجاب زوجها، حيث وجه حديثه لها قائلاً: «لماذا لم تتحدثي؟ قولي لهم شئياً».

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هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.