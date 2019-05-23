أول صورة لمولود النجم التركي تولجهان سايشمان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي، متابعيها، وشاركتهم بأول صورة لمولودها من زوجها، النجم التركي تولجهان سايشمان.

وفي الوقت الذي ظهر المولود يخفي ملامحه بنفسه بكف يده، بدت الميدا شديدة التأثر وهي تُقبل الصغير، وتحمله بين أحضانها فور ولادته، بينما ظهر النجم التركي يمنح زوجته قبلة حانية على جبينها، لتسجل اللقطة لحظة انسانية خاصة، لاقت اعجاب فانز الزوجين.

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يُذكر أن الميدا وضعت مولودها الأول منذ أسابيع قليلة، واطلق الزوجان عليه اسم «إيفهان»، وقد وُلد بصحة جيدة، حيث وصل وزنه إلى 3.285 كجم، وطوله حوالي 50 سم، وقد تلقى النجم التركي وزوجته تهاني محبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017.

من ناحية أخرى، وقع تولجهان سايشمان على عقد مسلسل جديد بعنوان «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، حيث يخضع تولجهان حالياً لدروس في الملاكمة.