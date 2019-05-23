سلمان خان يرغب في الإنجاب بدون زواج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في حين أن ممثل Race 3 النجم سلمان خان قد تهرب في كثير من الأحيان من مسألة الزواج ، إلا أنه يرغب في إنجاب أطفال، فلا يخفى على أحد أن سلمان يحب الأطفال، وغالبًا ما نشاهده في الصور ومقاطع الفيديو الرائعة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يلعب مع الأطفال.

كشف سلمان خان أن الزواج ليس في ذهنه الآن، لكنه يريد أن ينجب أطفالًا، إلا أنه لا يريد أن يكون له زوجة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “مومباي ميرور” ، تحدث سلمان عن خطط الأبوة.

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قال الممثل الشهير: “أريد الأطفال، لكن مع الأطفال تأتي الأم، وأنا لا أريد الأم، لكنهم يحتاجون إلى واحدة، لكنني لدي قرية كاملة لرعايتهم، ربما يمكنني أن أعمل على وضع مريح للجميع”.

في وقت سابق كانت هناك تقارير تفيد بأن سلمان قد يختار الإنجاب عن طريق الأم البديلة. وكان تقرير نشرته صحيفة “التايمز أوف إنديا” قد أشار إلى أن سلمان مستعد للسير على خطى الأصدقاء شاروخان وعامر خان، واختيار الأم البديلة.

على جبهة العمل ، ينتظر سلمان خان إطلاق فيلم “بهارات”، وهو نسخة جديدة للفيلم الكوري بعنوان “نشيد إلى والدي” ، يصور بهارات تاريخ الهند من خلال حياة رجل عادي، الفيلم بطولة كاترينا كايف، وإخراج علي عباس ظفر ، ومن المقرر أن يعرض الفيلم ، الذي يشارك فيه ديشا باتاني وجاكي شروف وتابو ، على الشاشات في 5 يونيو.