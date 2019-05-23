بعد المطالبة بقطع رقبته.. راغب علامة يتهم السياسيين اللبنانيين بإفلاس الخزينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من جديد عاد الفنان اللبناني راغب علامة، لينتقد الوضع السياسي اللبناني من جديد متهمًا السلطة السياسية بإهدار المال العام.

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “السلطة السياسية هدرت المال وصرفت أموالنا على التابعين والأزلام وأفلست الخزينة وهي عرق جبيننا، والآن تبحث عن تشليح الناس ولا تحاسب المسؤول عن الإفلاس!هم عليهم خطوط حمر!!لا يدفعون جمارك ولا رسوم ولا طبابة ولا سفر الخ..عندهم آلاف لخدمتهم وحمايتهم ندفع نحن التكلفة”.

وأنهى كلامه متسائلًا: “من أين لكم هذا؟”، وحصدت تغريدته على الكثير من التعليقات التي طالبته بتوجيه هذه الأسئلة إلى أصدقائه الساسة اللبنانيين.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة ، الأوضاع السياسية بلبنان فسبق وتعرض لتهديد من قبل أحد نواب البرلمان الذي طالب بقطع رقبة راغب، وهو الأمرالذي حظي بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، راغب علامة أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «صدفة»، من كلمات وألحان أماني النوري، وهي امتداد لأغنية «آسف حبيبتي» التي اطلقها السوبر ستار من 26 عاماً.

كما يستعد لجولة فنية، يحيي خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية في أمريكا، يبدأها يوم 14 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 29 من نفس الشهر.