عباءة أنيقة تنطق غزلاً على جسد نسرين طافش.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش محبيها بصورة استعراضية لطلّة أنيقة حضرت بها إحدى السهرات الرمضانية في دبي.

المختلف في العباءة ليس فقط تصميمها المميز، وإنما ما حملته من غزل، حيث كُتب عليها بخط عربي ذهبي شديد الأناقة، البيت الشعري للراحل نزار قباني: «الصمت في حرم الجمال جمال»، حيث لاقت إطلالة الفنانة الرمضاني اعجاب متابعيها، مؤكدين أنها ضاعفت طلّتها جاذبية بجمال ملامحها.

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يُذكر أن نسرين طافش تشارك في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش كليب جديد لأغنية بعنوان «أريد ارتاح»، وتحارب من خلاله الإدمان، حيث تجسد فيه سيدة تواجه أزمة مع زوجها المدمن الذي يموت في النهاية بعد معاناتها مع كذبه ومشاكله المتعددة جرّاء عدم تعاونه للإقلاع عن المخدّرات، والأغنية من كلمات سيف فارس، ومن ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق