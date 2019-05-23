نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على منتقديها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للعديد من الانتقادات بسبب دورها في مسلسل “خمسة ونص”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي، واتهمها البعض باستغلال جمالها في تكرار نفس قصص الحب.

وردت نادين نسيب نجيم، على هذه الانتقادات في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: “يا ضيعان التعب ويا ضيعان كل هل السنين بهيك حكي مارح أحكي عن أدواري سمرا ونص يوم ولو وعشق النساء وولأنه موجودين”.

وأضافت: “الكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت وما وصلت لهون بجمالي أبدًا الحلوين والناجحين قلال”.

وفي الوقت نفسه دافع الفنان قصي خولي، عن نادين في تغريدة قال فيها: “نادين النجاح والاستمرار وأنو الإنسان يقدر يحقق نتائج كويسة بحياتو تحبها وتحترمها الناس وخصوصًا بمجالنا يتتطلب صدق شراكة ومحبة وإيمان بالآخر وهذا يلي جمعنا الله يوفقك يا غالية”.

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مسلسل «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

نادين ، تجسد في المسلسل دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.