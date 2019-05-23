كريم عفيفي يوجه رسالة خاصة لأحمد السقا من كواليس «ولد الغلابة».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري كريم عفيفي، نجم “مسرح مصر”، رسالة خاصة للفنان المصري أحمد السقا، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشر كريم عفيفي، صورة له برفقة أحمد السقا، من كواليس مسلسل “ولد الغلابة”، وعلق عليها قائلًا: “الرجولة الجدعنة الأخلاق الطيبة الطموح الاجتهاد التواضع الراجل اللي بحبو أخويا عيسى الغانم عن الميجا ستار بمعنى الكلمة أحمد السقا”.

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في الوقت نفسه رد عليه أحمد السقا، بقوله: “حبيبي يا كيمو أنت اللي مكسر الدنيا حبيبي بموهبتك وذوقك ربنا يكرمك في كل حياتك”.

ويشارك أحمد السقا في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل “ولد الغلابة”،و تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.