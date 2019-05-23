دنيا بطمة في إطلالة بدون مكياج.. وتعلق: وجهي أجمل من مستقبلكم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية، دون أن تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها.

الفنانة المغربية وجهت رسالة لمهاجميها، عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “بخصوص البعض مصدعينا بغسلي وجهك من المكياج كنقدم لكم صور بدون ولا نقطة مكياج ومغسول بالصابون”.

وأضافت: “فبليز اغسلوا وجهكم بالصابون نشوف اذا تلاقوا نفس النتيجه لا اعتقد.. وجهي أبيض وأجمل من مستقبلكم بدون مكياج بلا متبردو على راسكم بكلام تافه”.

الفنانة المغربية تعمدت إغلاق خاصية التعليقات على هذه الرسالة، خوفا من انتقادات جمهورها.

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد حرصت مؤخرا على زيارة ضريح الملك محمد الخامس، ملك المغرب السابق، وذلك في ذكرى وفاته.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من زيارتها للضريح، برفقة الهيئة الملكية المغربية، وقد أطلت مرتدية جلباب أبيض، وتضع وشاح بنفس اللون على رأسها.

دنيا أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه تخليدا لذكرى وفاته”.

وأضافت: “شكرًا للهيئة الملكية المغربية على إشرافهم واهتمامهم وعلى رأسهم الاستاذة حنان الوردي @assrayane والأستاذ محمد بوصفيحه”.