صبا مبارك في ضيافة ملكة الأردن على الإفطار..شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت النجمة الأردنية صبا مبارك دعوة الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لحضور حفل إفطار اقامته ملكة الأردن لمجموعة من السيدات الرائدات في مختلف المجالات.

صبا اعربت عن سعادتها وفخرها بهذه الدعوة، ونشرت صورة من كواليس الإفطار تجمعها بالملكة، معلقة عليها: «شكراً جلالة الملكة على الدعوة الكريمة».

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يُذكر أن صبا مبارك تشارك في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «عبور»، وتخوض من خلاله تجربة الإنتاج لأول مرة، والعمل من تأليف ثريا حمدة، إخراج محمد حكشي، وتشارك صبا في بطولته أمام سامر إسماعيل، رنا جمول، عبدالرحمن الملا، منصور الفيلي، وغيرهم، ويُذاع المسلسل يومياً عبر شاشة أبوظبي.

«عبور» يدور حول قصص لعدد من اللاجئين والعاملين من مختلف الجنسيات داخل مخيم مريجب الفهود المُقام بتمويل إماراتى فى الأردن، مستعرضا الجانب الإنسانى فى مثل هذه المخيمات وما تنضح به من مشاعر الحب والأمل وإرادة الحياة.

الموسم الرمضاني الماضي، تألقت فيه صبا بالمسلسل المصري «طايع»، أمام النجمين المصريين عمرو يوسف، وعمرو عبدالجليل، إنجي المقدم، سهير المرشدي، أحمد عبدالله محمود، والعمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، وقد حقق نسب مشاهدة قياسية، وحاز على اعجاب الجمهور والنقاد.