مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلاد شقيقتها «جريس»، وشاركت متابعيها تهنئتها لها بصورة مميزة تجمعهما.

مايا ارفقت الصورة بكلمات مؤثرة كتبت فيها: «الأخت ليست فقط بالدم، وإنما بالقلب أيضاً، صديقتي المفضلة، لا يمكني أن اتخيل حياتي من دونك يا ملاكي الحارس.. عيد ميلاد سعيد»، حيث تلقت الفنانة اللبنانية تهاني الفانز متمنيين لشقيقتها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة والتوفيق.

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من ناحية أخرى، تستعد مايا دياب للاحتفال بعيد الفطر مع محبيها في بيروت بحفل ضخم تحييه بمشاركة النجم اللبناني زياد برجي، والفنان عباس جعفر، وذلك يوم 7 يونيو المقبل.

يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» كانت آخر ما طرحته مايا دياب على الساحة الغنائية، وهي من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي عادت فيه للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه