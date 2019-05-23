سلمى رشيد تعلن حملها رسمياً بصورة لجنينها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اعلنت الفنان المغربية سلمى رشيد خبر حملها رسمياً لأول مرة، وذلك بعد آخر ظهور لها ببطن منتفخ خلال حضورها كضيفة على افتتاح أحد المتاجر الجديدة بموروكو مول في الدار البيضاء.

نجمة Arab Idol فاجأت متابعيها، ونشرت صورة لها بفستان أبيض ضيق أبرز حملها، وظهرت فيها تحمل صورة لأشعة تليفزيونية لجنينها، وكتبت معلقة عليها: «غنولي ماما ..الحمد لله..الله يتمملي على خير ويحفظ جنيني ... حبيت نشارككم معايا فرحتي ..لا تنسوني من دعائكم».

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فانز سلمى تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة الشابة، متمنيين أن تضع مولودها بصحة وسلام، في الوقت الذي طلبوا منها الكشف عن جنس مولودها.

يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

من ناحية أخرى، تشارك سلمى رشيد في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر المسلسل المغربي الكوميدي «همي ولاد عمي»، وهو من كلمات فاروق قصلاني، توزيع رشيد محمد علي، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية جديدة ستكون موجهة للجمهورين المغربي والجزائري، وقد تعاونت فيها مع الفنان الجزائري المعروف «موك صايب».