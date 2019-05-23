بثينة الرئيسي تدخل في نوبة بكاء بسبب ذكرى سيئة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تستطع الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تمالك دموعها، ودخلت في نوبة بكاء بعدما تذكرت اصعب أيام حياتها.

بثينة قالت، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”، إنها عندما انتقلت إلى الكويت لاستكمال دراستها كانت تعاني من وضع مادي صعب، وأن هذا ما دفعها إلى العمل في متجر لبيع الكتب.

الفنانة العمانية أكدت، وسط دموعها، أن هذا ليس عيباً، وقالت: “اشتغلت وجتني الفرص وحاربت وسعيت ووصلت وراح أوصل أكتر لأن عندي طموح”.

بثينة توجهت بالحديث لجمهورها، بقولها إنه يمكنهم تحقيق ما يريدون من أهداف في حال سعوا وراء حلمهم ولم يخشوا أي شيء.

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وكانت بثينة الرئيسي قد صدمت جمهورها في عام 2017 بإعلانها عن زواجها السري لأول مرة، حيث قالت إنها متزوجة منذ فترة طويلة، وأن كل رسائلها الرومانسية على موقع “انستجرام”، كانت توجهها له.

وخلال استضافتها مؤخرا في برنامج “سراي” على شاشة قناة atv الكويتية، أحرجتها مقدمة البرنامج، الإعلامية نورة عبدالله، بكشفها عن حملها في طفلها الأول.

نورة قالت إن بثينة صدمت الجميع بخبر زواجها بعد غياب عن الإعلام، وأنها عادت الآن لتفاجئ متابعيها بحملها، وهو ما تسبب في إحراج الفنانة العمانية بشدة، وأخفت وجهها، وطلبت من الإعلامية تغيير الموضوع، دون أن تؤكد أو تنفي صحة الخبر بشكل واضح.