بعد 35 عاما من الاعتزال.. المطربة عزيزة جلال تفاجئ الجميع بقرار العودة للفن .. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزالها الفن لمدة 35 عاما، فاجأت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال الجميع بعودتها للغناء مجددا.

قناة mbc طرحت مقطع فيديو لعزيزة جلال، من حلقتها في برنامج “اللقاء من الصفر”، والتي من المقرر عرضها قريبا، وقد ظهرت فيها من داخل استوديو غنائي، وقامت بغناء أغنيتها الشهيرة “مستنياك” بصوت عذب أبهر الجميع.

وقد ظهرت عزيزة جلال بكامل جمالها وتألقها، حيث لم يختلف شكلها كثيرا، عن الصورة التي يعرفها الجمهور عنها، وكانت تضع وشاح على رأسها.

وعزيزة جلال ولدت عام 1958 بمدينة مكناس، تابعت تعليمها بمدارس مكناس، كما أنها درست المقامات الموسيقية وقواعد الصولفيج بنفس المدينة.

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جاءت عزيزة جلال إلى القاهرة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وتلقفتها شركات الإنتاج الفني وتعاقدت معها في مجموعة من الألحان فكان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعامل معها، فغنت له: إلا أول ماتقابلنا لشركة صوت الحب الذي كان يملكها أنذاك (عاطف منتصر) وبتخاصمني حبه لشركة عالم الفن.

وكانت أبرز أغانيها وأوسعها شهرة “مستنياك” و “حرمت الحب عليا” كانتا من تلحين الموسيقار بليغ حمدي , و منك واليك لحلمي بكر.

اعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.