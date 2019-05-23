سوزان نجم الدين ونجمات الإعلام في سحور رجل الأعمال محمود عزب.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقام رجل الأعمال محمود عزب حفل سحور شهد حضورا واسعا من الفنانين والإعلاميين، وكان في استقبالهم محمود عزب وحرمه زهرة أبو عرقوب، وأدارت الحوار الإعلامية سهير جودة.
وكان من أبرز الحضور لحفل السحور، الدكتور سعد الدين الهلالي، والفنانة سوزان نجم الدين، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية دعاء عامر، والإعلامية ريهام إبراهيم.
كما حضرت ياسمين عماد رشاد، وفريدة حرم المخرج محمد عبد العزيز، ومن سيدات المجتمع حضرت داليا جودة، سها فاروق، دينا سويلم، د.رشا عمار، د.رشا الطحاوي، داليا الرفاعي، نور أبو عرقوب، أمال مبارك، وغيرهم.
يذكر أن الفنان السورية سوزان نجم الدين تشارك في السباق الرمضاني الحالي، في بطولة مسلسل «ابن أصول» أمام الفنان حمادة هلال، والفنانة أيتن عامر، والفنان محمد نجاتي، والفنانة رانيا منصور، والفنانة إيناس كامل، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان عماد رشاد، والفنان كريم أبو زيد، والفنانة وفاء سالم، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد كرارة، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
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