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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
كشفت الفنانة المصرية صابرين عن المزيد من أسرارها الشخصية والفنية والتي تفاجأ الجمهور بالكثير منها.
صابرين أكدت أنها عندما اتخذت قرار اعتزال الفن بعد تقديم شخصية «أم كلثوم» من خلال عمل درامي، لم يكن القرار صائبا، ولم تكن على قدره، وبالتالي عادت للفن مرة أخرى.
الفنانة المصرية قالت إنها وجدت نفسها متعلقة بالفن، وتتنفس تمثيل، ولا تستطيع ان تبتعد أكثر من ذلك، وخاصة أنها تمثل وهي في سن الخامسة من عمرها، وورثت حب الفن أبا عن جد، ولذلك عادت في أول فرصة.
صابرين تحدثت عن حجابها، وقالت إنها ليست محجبة، ولكن هذا هو الاستايل الذي تحب الظهور به في هذا التوقيت ويتناسب معها، مشيرة إلى أن هناك أشخاص يتربصون بها لانتقادها.
الفنانة المصرية عبرت عن غضبها من كثرة الحديث عن حجابها، وقالت: «أنا حرة أتحجب متحجبش أنا حرة دا شيء خاص بي محدش له علاقة بيه ،وعشان الكل يرتاح أنا مش محجبة وأقدر أخلع الحجاب في أي وقت».
وعندما طلبت الإعلامية بسمة وهبة من صابرين أن تخلع الحجاب أمام الكاميرا ردت بأنها «غير مستعدة وشعرها غير مرتب».
الفنانة المصرية نفت أيضا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أن تكون تلقت أي فتوى بارتداء الباروكة على الشاشة، وقالت إنها لم تقل ذلك، وأن ما قيل بهذا الشأن كذب.
صابرين كشفت أيضا أنها وافقت على تقديم مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، حتى تشارك في عمل كوميدي وتكسر نمطية الجدية التي دائما تظهر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة صابرين: أنا لست محجبة.. وفتوى الباروكة كذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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