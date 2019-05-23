حسن الرداد: يكشف مفاجأة عن مقالب رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حسن الرداد، مفاجأة لجمهوره عن النجوم المشاركين في برامج الفنان رامز جلال.

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج «تفاعلكم»، والمذاع عبر فضائية «العربية»، إن هناك الكثير من الفنانين الذين يعرفون طبيعة برنامج رامز جلال قبل المشاركة به، وفنانين آخرين لا يعرفون.

وأضاف، أنه شارك من قبل في إحدى حلقات برنامج رامز جلال، و حصلت على أجر مادي مقابل مشاركتي، لكن ليس كبير.

Advertisements

وتابع، أنه لم يكن يعلم قبل مشاركته بطبيعة البرنامج، قائلًا: «قالولي إني رايح برنامج مقالب بيعمله عزت أبو عوف، لكن لما روحت هناك فهمت على طول إنه رامز جلال».

من ناحية أخرى يشارك حسن الرداد، في السباق الرمضاني بمسلسل “الزوجة 18” ويشاركه البطولة كل من سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.