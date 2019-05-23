رانيا يوسف برفقة شقيقها للمرة الأولى.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، للمرة الأولى عن شقيقها ونشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
رانيا يوسف، علقت على الصورة قائلة: “القبطان البحري محمد يوسف”، وجاءت الصورة من إحدى السهرات الرمضانية التي شاركا فيها، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها. التي أكدت على وجود تشابة بينهما.
من ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف، تصوير مسلسلها التليفزيوني “مملكة إبليس”، الذي لم يلحق بالعرض في موسم رمضان الدرامي، وكشفت مؤخرًا أن التصوير فيه سينتهي مع نهاية شهر رمضان استعدادًا لعرضه قريبًا.
مسلسل “مملكة إبليس” بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
كما تشارك في فيلم «دماغ شيطان»، مع باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.
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