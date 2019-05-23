في ظهور نادر لهما.. المغني محمد قماح يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد قماح بعيد ميلاد زوجته رودينا شاهين ابنة المخرج السوري رضوان شاهين.

الفنان المصري أحضر لزوجته قالب تورتة، ووضع بها عدد من الشموع، ودعا إلى الحفل مجموعة من أصدقائهما المقربين.

قماح شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة رومانسية لزوجته، بقوله: ” كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي”.

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وكان الفنان المصري محمد قماح قد احتفل بعقد قرانه على رودينا شاهين، ابنة المخرج السوري رضوان شاهين، في سرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وذلك في شهر إبريل عام 2018.

الفنان المصري زف هذا الخبر السعيد لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قال: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أصدقائي الأعزاء أزف إليكم بشرى سارة هي عقد قراني وزواجي مؤخرا بعد قصة حب كبيرة”.

وأضاف: “وكملت هذه القصة بزواجي من حبيبتي وشريكة عمري رودين.. وانتظروا مفاجأة قريبا”، وقد انهال عليه جمهوره بتعليقات المباركة والتهنئة، وتمنوا لهما دوام الحب والسعادة.

يذكر أن محمد قماح قد ارتبط بقصة حب كبيرة مع رودينا منذ عام 2016، إلا أنهما لم يقيما حفل خطوبة، وعن أسباب ذلك قال الفنان: “أريد ان أقيم حفلة زفاف فقط والاحتفال مرة واحدة، ورودينا تؤيد وجهة نظري في هذا الموضوع”.