الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفل الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر بعيد ميلاد زوجته “إنجي”، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
الحفل شهد حضور النجمة منى زكي، ومحمد هنيدي، ومحمد حماقي وزوجته، ومحمد محيي، وعمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة، والمخرج رامي إمام، وغيرهم.
أيمن نشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ووجه الشكر لكل الحضور، بقوله: “بشكر بجد كل حبايبنا واصحابنا واخواتنا اللي جم النهارده ورمضان كريم علينا كلنا وكل سنه وحرمنا المصون بخير وصحه وسلامه”.
وكان الشاعر المصري قد وجه من قبل تهنئة رومانسية لزوجته، كشفت عن حبه الشديد لها، حيث قال: “النهارده عيد ميلادي انا مش عيد ميلادك انتي..عشان انتي اتولدتي عشان تبقي بقيتي وتبقي العمر اللي ربنا شايلهولي بعد سنين صعبه”.
وأضاف: “ربنا يخليكي ليا ويقدرني أعوضك انتي والولاد عن كل الاوقات الصعبه واللي بابعد فيها عنك ..love youuuuu وكل سنه وانتي طيبه وربنا يخليكي لينا يا احن حضن ويا أطيب قلب يا موتور حياتنا اللي مدورنا كلنا.. يا وش الخير يا ضهري”.
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