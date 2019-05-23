دينا الوديدي تتألق على المسرح المكشوف في حفل كامل العدد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيت المطربة المصرية دينا الوديدي حفلا غنائيا كبيرا علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، ورفع الحفل شعار كامل العدد.
وقدمت الفنانة المصرية خلال الحفل لوناً غنائيا يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة .
والمعروف أن الفنانة دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة “الورشة”، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص.
وقامت المطربة الشابة بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم.
قدمت دينا الوديدي بعد ذلك العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون.
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