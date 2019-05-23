رامز يحتفل بعودة حلا شيحة للفن بالغوريلا في «الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضمت الفنانة المصرية حلا شيحة، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة عن حلا وصفها فيها بالهوائية وتناول فيها قصة اعتزال حلا للفن وارتدائها للحجاب، ثم قرار عودتها مرة أخرى.

وتم الإيقاع بحلا شيحة، في البرنامج بعد إيهامها بتصوير إعلان لإحدى المشروبات الغازية.

وأصيبت حلا شيحة، بنوبة خوف شديدة بعد وقوعها في فقرة الشلال، واحتمت في أحضان رامز جلال، المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جوارها في الزودياك، وسط النهر.

وفي نهاية الفقرة أصيبت حلا بحالة انهيار شديدة ودخلت في نوبة بكاء شديدة إلى أن تم إنقاذها

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لم تكد حلا شيحة، تنجو من الغرق في النهر، حتى صدمت بصوت الغوريلا، والت يتنكر رامز جلال في زيها، وحاولت أن تهرب من قبضة مساعديه، هربا من الغوريلا، وبعد فشلها احتمت في بعض الأشجار وأخذت تبكي بصوت عالي كالأطفال.

واضطر رامز جلال، للكشف عن نفسه بسبب خوفها الشديد من الغوريلا، وكشفت انها غائبة عن الفن منذ 11 عامًا، وأن لديها 4 أولاد وهم خديجة وهنا وأحمد وعائشة، ووصفها رامز بالأرنبة بسبب كثرة إنجابها.

يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، والفنان آسر ياسين، والفنان طاهر أبوليلة، ونور قدري، والفنانة العراقية شذى حسون، واللاعب أحمد حجازي، والفنانة شيرين رضا.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.