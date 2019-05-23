بالصور.. بيريانكا تشوبرا في مهمة إنسانية بـ"أرض السحر"

بعدما تألق بيريانكا تشوبرا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، سافرت النجمة الهندية إلى إثيوبيا للمشاركة في مهامها كسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف.



بيريانكا الموجودة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حاليا تعتبر جزءًا من برنامج يركز على إعداد الطلاب لمكافحة الممارسات الخاطئة في حق الأطفال بشكل عام والطلاب بشكل خاص.

وقابلت بيريانكا وورك زويد رئيسة إثيوبيا، وهي أول سيدة تترأس البلاد، وتبادلت معها الأفكار حول شكل حياة الطالب الإثيوبي والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال لإجبارهم على العمل في سن مبكر ما يؤدي إلى تسربهم من التعليم.

وخلال يومها الأول في البلد الإفريقية التي لقبتها بيريانكا بـ"أرض السحر"، ألقت الممثلة الهندية كلمة على بعض الأهالي التي أصرت على قضاء وقت كبير بصحبتهم، ووجهت رسالة للجميع بعد جلستها مع رئيسة البلاد قالت فيها:

Advertisements

"الطفل طفل، تركز جهود اليونيسف جنبًا إلى جنب مع حكومة ملتزمة جدًا على إلحاق كل طفل بالمدرسة وضمان حصول كل طفل على تعليم جيد وأن يكمل كل طفل مراحل تعليمه حتي آخر المشوار".

وتوجهت بيريانكا بالشكر لمديرة مدرسة أبيبيك داجماويت التي زارتها خلال اليوم للمتابعة والمناقشة حول أوضاع الطلاب والتعليم بشكل عام.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تزور بيريانكا تلك المدرسة، بل سبق وزارتها من قبل خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2017 كما ذكرت.

وحرصت بيريانكا شوبرا على تجربة الرقص الإثيوبي التقليدي، وقالت إنها ارتبطت بالبلد بسبب حالة الفرح والود الذي تشاطرته خلال الرقص مع الأطفال خاصة وأن الرقص جزء مهم من الثقافة الإثيوبية كما هو الحال في الهند.