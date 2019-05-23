تهديد بالقتل لنجم هندي بعد تغريدة على تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الممثل الهندي فيفيك أوبروي، تهديدات بالقتل، من "جماعة الناكساليين" ما اضطره إلى التوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعه وطلب الحماية.



ووفقا للتقرير الذي أصدرته شرطة مدينة مومباي، جاءت تلك التهديدات بعد تغريدة كتبها فيفيك أوبروي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشار خلالها إلى فيلمه ورغبته في فوز رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي بفترة جديدة، ولكنه سرعان ما حذف التغريدة بعد نصائح زملائه بالوسط الفني لكن يبدو أن "جماعة الناكساليين" قرروا أن يكون رد فعلهم عن طريق رسالة تهديد بالقتل.

ووفرت الشرطة الحماية للممثل من قبل شرطة مومباي وما زال التحقيق مستمراً.

كان من المفترض عرض الفيلم المثير للجدل في أبريل/نيسان الماضي بعد حكم محكمة، ولكن شركة الإنتاج فضلت تأجيله إلى 24 مايو/أيار الجاري، بعد ظهور نتيجة الانتخابات الهندية بيوم واحد وبصرف النظر عن الفائز.