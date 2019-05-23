أحمد السقا يتصدَّر لقب مسلسل الشارع في رمضان 2019 بـ"ولد الغلابة"

تصدرت الجمل الحوارية للفنان أحمد السقا عربات التوك توك، وعناوين المقاهى فى الشوارع والمواصلات العامة، وأصبحت جمل مثل "إحنا الصعايدة نار جايدة" و"مهما كان الريح شديد ولد الغلابة ماينحنيش" و"آخر واحد قلل منى قتلته" و"أنا ولد الغلابة مغلوب على أمرى"، متداولة بين الناس فى الشارع، ما يؤكد أن السقا استطاع ان يصل بمسلسله ولد الغلابة إلى عدد كبير جدًا من الجمهور، وأن يتصدر لقب مسلسل الشارع فى رمضان 2019، وهو اللقب الذى يضعه الجمهور للنجم الذى يحبه من دون تدخل من ناقد أو فنان، لكنها فقط محبة الجمهور.

وتمكن السقا من تقمص شخصية عيسى الغانم بسهولة ويسر، حيث قدَّم شخصية الصعيدى دراميًا للمرة الأولى فى دور ممزوج بالتراجيديا والأكشن والرومانسى، صاغه ببلاغة المؤلف أيمن سلامة ليقدم عملًا اجتماعيًا ساعده على إظهار قدراته التمثيلية من جديد.

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وأكد أنه رغم كل الأعمال التى قدمها مازال لديه الكثير ليقدمه، عيسى دخل قلوب جمهوره ببراءته وتقاليده التى حافظ عليها منذ البداية، وشراسته وقوته التى خرجت عندما تعرض للظلم، وتفاعل معه الجمهور ليصبح عيسى الغانم شخصية موجودة فى كل بيت يبحث عما يساعده ليعيش رغم تناقض ذلك مع مبادئه الشخصية التى ترهقه نفسيًا دائمًا.

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