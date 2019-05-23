الفنانة زينة تُشيد بإفطار منطقة المطرية المصرية والأهالي يردُّون

ضرب أهل المطرية مثلاً رائعا فى الكرم وحسن الضيافة، والالتزام بعادات وتقاليد الشارع المصري الأصيل، بعد إقامتهم مائدة إفطار شعبية في المنطقة، وهي المائدة التى اعتاد عليها أهل تلك المنطقة سنويًا، وكانت محل احترام وإعجاب السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة.

وجذب ذلك المشهد نظر الفنانة زينة، حيث علقت على حساب "اليوم السابع" عبر "انستغرام"، قائلة، "ما شاء الله شكلهم يفرح الواحد نفسه يروح يأكل معاهم".

وتلقت الفنانة زينة بعدها العديد من الدعوات بالإفطار، حيث قالت نجلاء، "أنتى تنورى حبيبتى أحنا نحبك علشان أنتى بنت بلد"، وعلق مصطفى،"أقسم بالله المطرية تنور.. تعالى أنتى بس وأعزمك عندنا"، وكتبت لقاء، "يازينه ياقمر أنتي يا أم قلب جميل".

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وأقام أهالى المطرية مائدة إفطار كبيرة، في منطقة عزبة حمادة، التابعة لمحافظة القاهرة، والتى رصدت فيها تجسيد حقيقى للمة العيلة والجيران فى رمضان، والتى تعد من أكثر مظاهر شهر رمضان الكريم، حيث البهجة والسعادة والتى تعد من طقوسه التى لم تتغير رغم مرور الزمن؛ ولأن رمضان شهر الخير والمحبة الذى يجمع الأحبة وشمل العائلة على مائدة إفطار واحدة بعيدا عن ضغوط وانشغالات الحياة يقوم شباب المنطقة بتنظيم مائدة كبيرة فى الشارع بمشاركة جميع الأهالى سواء بالطعام أو المشروبات أو الكراسي والطاولات.

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