سماح زيدان تُؤكِّد أنّ دورها في "عذراء" أخرج طاقاتها

عبّرت الفنانة سماح زيدان عن سعادتها بردود الفعل عن دورها في المسلسل الكويتي «عذراء» الذي يعرض حاليا على الفضائيات العربية والخليجية ضمن دراما رمضان، والذي حقق أصداء واسعة منذ الحلقة الأولى وهو من بطولة الفنانات شجون وإلهام علي ولولوة الملا وسماح زيدان وبتول الحداد وسلوى الجراش، وهو من تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج محمد القفاص.

وقالت سماح إن الاستعداد للشخصية تطلب منها حضور عدد من الجلسات داخل قاعات المحكمة كي تتعرف على كيفية ترافع المحامي عن موكله وشكل الملابس التي يرتديها أثناء الوقوف أمام هيئة المحكمة، وكذلك لمعرفة المصطلحات الخاصة بالمحاماة، وأوضحت أن أصعب مشاهد بالنسبة إليها هي التي صورتها أمام هيئة المحكمة لأنها جمل حوارية طويلة فضلا عن تضمنها العديد من المصطلحات القانونية.

وأضافت سماح أن هناك سرا وراء طلب المحامية مريم مرزوق للدفاع عن «عذراء» سيتكشف في الحلقات المقبلة، وأوضحت أن العمل أعطاها مساحة تمثيلية رائعة لإبراز قدراتها كممثلة مع المخرج محمد القفاص الذي يتعامل باحترافية مع جميع أبطال العمل.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي حول مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكايتهن خلف أسوار السجن وظلمته. يذكر أن سماح شاركت في أعمال تلفزيونية منها «ظل الحلم» و«من أجلها» والفيلمان الروائيان القصيران «أيقظني» و«عبور» الذي شارك مؤخرا في مهرجاني شرم الشيخ للسينما الآسيوية والإسماعيلية للأفلام القصيرة.

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