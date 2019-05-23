مصطفى خاطر يُشيد بالمشوار الفني لـ"عادل إمام" و"أشرف عبدالباقي"

حل النجم مصطفى خاطر اليوم ضيفا على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، ورد على من يرى أنه تصدر البطولة المطلقة بشكل مبكر بأنه بدأها تدريجيا بداية مع دنيا سمير غانم في "نيلي وشيريهان" ثم مع ياسمين عبد العزيز في "هربانة منها" لذلك هو غير متسرع وأنه يهوى البطولات الجماعية مثل مسلسل "ربع رومي" فسر نجاحه أبطاله.

ووجه رسالة للنجم أشرف عبد الباقي بأنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفى زملائه

وعن أكثر موقف تعرض له على المسرح أمام الجمهور كان أمام أحد زملائه الذي قال إفيه لم يعجب الجمهور فتركه وحيدا على خشبة المسرح فلم يجد مايقوله حتى خرج من المسرح".

وفى رسالة للمخرج أحمد خالد موسى عن تغيير جلده في فيلم "هروب اضطراري" قال خاطر أنه كان سعيدا بالدور لأنه جديد على جمهوره ونجح في ذلك.

وأكد أنه يتابع مسلسل ولد الغلابة في رمضان وأن السقا أستاذه ويشكره على كل ماقدمه له في مشواره الفني.

وتمنى خاطر أن يقدم كل أنواع التمثيل ليس كوميديا فقط فهو ممثل ويجيد كل الأدوار.

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ويعتبر الزعيم عادل إمام أستاذ الكوميديا ورقم 1 في العالم العربي وأكد أن بسبب تأثره بالنجم نور الشريف وتخليدا لاسمه كانت تسمية شخصيات مسلسل "ربع رومي" هو نور الشريف ومحمد سلام في دور أخوه عمر الشريف.

وعن دوره في "طلقة حظ" الذي ينافس به هذا الموسم قال إن شخصية عبد الصبور الله يكون في عونها وهو دور جديد عليا وبذلت فيه مجهودا كبيرا.

وعن ترتيب بعض أصدقائه في النجومية ذكر أن بيومي فؤاد في المقدمة ثم النجم أحمد فهمي، ثم أحمد فتحي وأخيرا صديقه أوس أوس.

يذاع برنامج رسايل في الـ5:00 مساء يوميا، على "نجوم إف إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين في مجاله

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