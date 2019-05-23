الفنان محمد نجم يدخل العناية المركّزة في حالة خطيرة

القاهرة - لايف ستايل نقل الكوميديان المصري الشهير محمد نجم إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد إصابته بجلطة دماغية.

ونقلت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية أخبارا عن تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم، وانتشرت تدوينات أصدقاء وزملاء ومحبي الفنان الكوميدي التي تدعو بالشفاء للنجم محمد نجم.

وأكد رئيس نقابة الممثلين المصرية، أشرف زكي، أنه تلقى مكالمة من ابن الفنان محمد نجم، شريف، يؤكد له دخول والده العناية المشددة في أحد مستشفيات القاهرة.

وأعلن شريف نجم أن الأطباء منعوا الزيارة عن والده بسبب حالته الصحية الحرجة فقد وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة عاجلة. قد يهمك ايضاً: الفنانة ياسمينا المصري تنشر صورة تجمعها بمحمد نجم إنتصار تُؤكّد سعادتها بالتعاون مع محمد نجم

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