شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالى رمضان فى كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بيتويناتنا لإحياء أولى سهراتها الغنائية فى رمضان، والتى تطل خلالها على جمهورها المغربى فى مدينة كازابلانكا، وذلك على مسرح "باك ستيدج" فى تمام التاسعة والنصف مساء بعد غدا السبت.

وتقدم Betweenatna جرعة موسيقية مركزة تمزج بين قوة البانك روك مع الأداء الغنائى العنيف "الهاردكور"، عبر وصلة غنائية تجمع بين خفة الدم بالكلمات العربية والغربية، بمقتطفات من أشهر أغانيها "الحب" و"الجانب المظلم من الخرخرة" و"مارلبورو"، كما فاجأت جمهورها منذ أيام بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "الله يشافى".