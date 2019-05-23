فن ومشاهير

فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالى رمضان فى كازابلانكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالى رمضان فى كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بيتويناتنا لإحياء أولى سهراتها الغنائية فى رمضان، والتى تطل خلالها على جمهورها المغربى فى مدينة كازابلانكا، وذلك على مسرح "باك ستيدج" فى تمام التاسعة والنصف مساء بعد غدا السبت.

29386656_1662599500485810_4005080211115567065_n

وتقدم Betweenatna جرعة موسيقية مركزة تمزج بين قوة البانك روك مع الأداء الغنائى العنيف "الهاردكور"، عبر وصلة غنائية تجمع بين خفة الدم  بالكلمات العربية والغربية، بمقتطفات من أشهر أغانيها "الحب" و"الجانب المظلم من الخرخرة" و"مارلبورو"، كما فاجأت جمهورها منذ أيام بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "الله يشافى".

ooo

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالى رمضان فى كازابلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا