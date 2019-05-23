شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 17.. الإفراج عن ياسر جلال وتحول مفاجئ فى سلوك محمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 17 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، بدخول أدهم إلى غرفة الضابط علاء "خالد كمال" وواجهه بتهمة الهروب أثناء ترحيله، ونفى أدهم وقال إنه تم خطفه من قبل "عبد المنجى" لتوريطه فى قضية أخرى ، ليأمر الضابط بوضعه فى حبس انفرادى مع وضع حراسة عليه.

ويصطحب حمزة "فتحى عبد الوهاب" أخته غادة "إيمان العاصى" إلى منزله، ووعدها بأن قضيتها ستنتهى خلال 3 أيام، بعد اعتراف رجاله على أنفسهم بقتل طليقها، ويدور بينهما حوار تمدح فيه غادة جدعنة أدهم "ياسر جلال"، ويوافقها حمزة الرأى بعد خالف توقعاته ولم يساومه على أخته.

يصل جواب من أدهم "ياسر جلال" لابنه حمزة يؤكد له أنه يسعى لإثبات برائته حتى لا يرحل عن الدنيا وقد ترك سيرة سيئة تطارده، فى الوقت الذى تصدر فيه النيابة حكما بالإفراج عنه .

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يرفض زيدان "محمد عز" إعطاءه ابنه لعايدة "حنان مطاوع" ويقول لها: "من هنا ورايح الواد مش هيفارق حضنى تانى" وذلك فى سلوك جديد عليه، بعد إصابة ابنه بمرض بسبب عايدة، وقال لها: "متقربيش ناحية الواد تانى"، ويصارح زوجته بعلمه إدمانها البودرة، ويقف مع نفسه ويعلن ندمه على الوضع الذى وصل إليه بسبب أخيه حمزة .

وفوجئ أدهم بعد الإفراج عنه ببيع أخته بيت العائلة بسبب مصاريف قضيته، ودخل فى خلاف معها بسبب رفضه بيع البيت رغم العروض المالية المغرية، ويجد نفسه محاطًا بالديون ليقرر إنهاء نشاط الجيم.

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏