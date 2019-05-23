شكرا لقرائتكم خبر عن تراث وحنين لبنان فى سهرة عربية رمضانية بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان تراث وحنين تقدم فرقة فهد العبد الله أمسية من بلاد الشام ضمن السهرات العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة لبنان بالقاهرة وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو علي المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج عرضاً يضم عشرة لوحات تتناول مظاهر فلكلورية لبنانية متنوعة وتعبر عن الموروث الفنى فى مناطق مختلفة من البلاد هى الدبكه اللبنانية والورد و الموشحات و دبكة ألمانى و دبكة اللالا والصوفي وأغنية عن لبنان وإيقاع ودبكة بعلبك والتحية .

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فرقة فهد العبد الله تأسست عام 1979 وبدأت مسيرتها الفنية بالأشتراك مع السيدة فيروز بأربعة أعمال مسرحية هى لولو ، ميس الريم ، المنوعات ، بيترا بعدها أنتجت العديد من الأعمال الفنية المتميزة منها ليلة فرح ، خيال ، أبحار ، صهيل وغيرها ، تعاونت مع عظماء الملحنين منهم الأخوين رحباني ، زياد الرحباني ، مرسيل خليفة ، إيلي شويري ، أحمد قعبور ، إحسان المنذر ، رفيق حبيقة وعبد الغني طليس ، مثلت لبنان في العديد من المهرجانات العالمية بدول فرنسا ، إسبانيا ، بلغاريا ، إيطاليا ، اليونان ، أستراليا ، اليابان ، الصين ، ومختلف دول افريقيا وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة كماانضمت الى المنظمة الدولية للفنون الشعبية التابعة لمنظمة الأونيسكو ، أحيت الكثير من المحافل الدولية داخل البلاد منها مهرجانات بعلبك الدولية ، صور الدولية ، بيت الدين الدولية ، قصر البيكاديللي ، قصر الأونسكو ، ريفون ، عالية ، بيصور ، البقاع وغيرها .