مي حلمي تنشر فيديو عقد قرانها لأول مرة.. وتكشف حقيقة زواجها السري من رشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو لعقد قرانها على الفنان محمد رشاد، وذلك للمرة الأولى، كشفت به عن سر حول زواجها من رشاد قبل زفافهما الأخير.

علقت مي على الفيديو قائلة: "وده اليوم اللي كان قبل الفرح بكتير ماخبتوش خالص بس كنا بنفكر عشان زهقنا من اللي كان حصل والقيل والقال فعاوزين هدوء مش أكتر مافيش حاجه اسمها جواز سري ده الجواز أساسه الإشهار بس كنا محتاجين وقت لينا احنا زي أي شخص عادي زي أي عائلة مش عاوزة دوشة عشان على الأقل مش أمنا ولا أبونا ولا أخواتنا".

وأضافت مي: "بعدها بأسبوع كنت زعلانة جدًا وكنت بعيط وقولت لرشاد لو ماعملتش فرح هحس بحاجه نقصاني هسمع أي زفه في ودني هتزعلني وهتفكرني إن عدى عليا اليوم ده من غير ما أعمل فرح ودي الفرحة اللي أي واحدة مابتنسهاش طول العمر فسكت، وقالي احنا اتجوزنا خلاص دلوقتي أنا عاوز أفرحك عاوزه فرح؟ قولتلو اه أنا والناس اللي بحبها بس أفرح معاهم وعملنا أحلى فرح في الدنيا".

وتابعت مي: "كنا في وسط الناس اللي بنحبها ولبست أحلى فساتين تاني والكل فرح ماكنتش هنزل الفيديو ده لأنه ليا، لحياتي، بس قررت أعمل ده وبعد فتره بعد ما كل الناس كتبت وقالت وعادت في يوم الصباحية،وبوصو والحقو راحو فين وجمً منين وهما متجوزين امبارح، لا غلطانين ماكنش امبارح، بس أنا بحب أرد برواقه وعلى مهلي، بحبك عشان أنت عوضتني عن كل كلمة وحرف اتقال غلط وادتني فرحه بعد حزن".