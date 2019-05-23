هذا ما قالته.. أصالة تتغزل في المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، عدة تغريدات تتغزل بها في الشعب المصري.

وكتبت أصالة: "ما في أحلى وأطيب من قلّب المصريّين... وكأنّهم للحياة مرادف ، بسطاء أذكياء"، وكتبت في تغريدة آخرى: "مُحبّين كرام، ما في بالدّنيي أطيب وأحلى من روح المصريّين".

يُذكر أن الفنانة أصالة احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها، وطرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "بنت أكابر"، والتي حققت 16 مليون مشاهدة على "يوتيوب". ​