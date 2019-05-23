استضاف الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال” والمذاع على قناة “MBC مصر”، الفنانة حلا شيحة وتعرضت حلا في مرحلة القارب إلى صدمات عنيفة من كل اتجاه، وكانت تصرخ طوال الوقت، وتحاول التمسك بموضعها مرة، ومنع الخوذة الواقية من الضياع مرة، وحتى النزول لبطن القارب، الذي غمرته المياه تماما.
انهارت حلا فور رؤيتها لغوريلا رامز جلال، حيث أُصيبت بحالة من الصراخ والبكاء ولم تتمالك نفسها واستمرت في البكاء واحتمت “حلا” في بعض الأشجار وأخذت تبكي وقامت بنطق الشهادتين، فيما اضطر “رامز جلال” للكشف عن نفسه بعد لحظات الرعب التي عاشتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لحظات مرعبة.. حلا شيحة تنطق الشهادتين أثناء مواجهة “غوريلا رامز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.