شاهد: كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. والسبب إنساني

قامت النجمة السورية كندة علوش بعرض فستان زفافها على النجم عمرو يوسف، للبيع بأعلى سعر، في واحد من أرقى بيوت فساتين الزفاف بحي الزمالك العريق بوسط القاهرة، ووضحت سبب بيعه حيث سيتم تخصيص الربح لجمعيات خيرية، وسوف تخبر المشتري بكافة التفاصيل بهد انتهاء عملية البيع أعادت كندة مشاركة عرض البيع المقدم من بيت أزياء “ويفينج جريس”، الذي يعرض للمرة الأولى فستان زفاف “مستعملًا”، مؤكدًا أنه لم يكن سيخطو مثل هذه الخطوة لولا أنّ الفستان ملك كندة علوش، وتم تخصيص عائد بيعه لأغراض إنسانية.

وعلقت كندة على صورتها بفستان الزفاف المعروض للبيع، قائلة: يمكن صعب نفرّط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنو، فحيصير لهالذكرى معنى أقيم .. فستان زفافي اللي كان بتوقيع المصمم المبدع hassidriss معروض حاليًّا للبيع لأيّ حدا مهتم بأنو يشتريه.. ورح أتبرع بسعرو لأكتر من جهة خيرية، وهالشي حيكون بعلم الشخص اللي حيشتريه”.