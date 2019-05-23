عزيزة جلال تكشف أسباب الحول الذي أصابها ونجاتها من الموت -فيديو

كشفت الفنانة المعتزلة عزيزة جلال خلال لقائها في برنامج “اللقاء من الصفر” عن أسباب الحول الذي أصابها وعن نجاتها من الموت حيث أنه بعد ولادتها بشهرين وبالرغم من أنها ولدت ولادة طبيعية أصيبت بحمى تسبب إما عاهة أو الموت وكان من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة ولكن أصيبت بحول في عينيها وأشارت إلى أن الحول له قصة جميلة في حياتها قائلة: “الحول له قصة حلوة ووحشة بردو في حياتي “.
وكشفت عن معانتها مع هذا الأمر منذ صغرها حيث أنها كانت عندما تنفعل تختفي عينها اليسار وكان الأطفال يهزئون بشكلها حتى لبست النظارة إلى أن كبرت وعملت عملية وبالرغم من نجاح العملية رفضت خلع النظارة لأنها أصبحت جزء من شخصيتها.
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