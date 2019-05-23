بالفيديو.. مصطفى شعبان يبدأ من الصفر في "أبو جبل"

تبدأ الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بتخطيط "أبو جبل" لفتح شركة جديدة والبدء من الصفر, وبالفعل بدأ بالإتصال بـ "شادي" المدير المالي ليكون معه ورد عليه "شادي" بالموافقة. تدور أحداث الحلقة حول فشل "حسن أبوجبل" في إقناع الشركات التي كان يعمل معها, ولكن العمال الذين كانوا يعملوا معه يفاجئوه بالتوجهه إليه للعمل معه. إقناع الشركات التي كان يعمل معها, ولكن العمال الذين كانوا يعملوا معه يفاجئوه بالتوجهه إليه للعمل معه. ومن ناحية أخرى مواجهة شديدة بين "وجيه"و"سعد" ومن بعدها بدأ "وجيه" في إجراءات تدين Advertisements "سعد" لإمتلاك وجيه أوراق بيع لأرض ليست مملوكة لـ سعد حيث قام وجيه ببيعها لشخص أخر. تنتهي الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو جبل" بفتح "فادي" مكتب كبير جديد, و صدمة والده عند زيارة مكتب إبنه, وبسؤاله عن عمله الخارجي الذي جمع منه كل هذه الأموال, فأخبره "فادي" بأنه يعمل في مجال السمسرة.

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