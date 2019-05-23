قال الفنان أحمد السقا بطل مسلسل "ولد الغلابه" أن السبب الأكبر للنجاح الساحق الذي حققه العمل في رمضان هذا العام يرجع الي المجهود الذي بذله المخرج المبدع والمتميز محمد سامي حيث وجه له الشكر والامتنان علي هذا المجهود الذي بذله والوقوف علي أدق التفاصيل منذبدايته حتي الانتهاء من التصوير نهائيا.
وأضاف أن محمد سامي مخرج جرئ ومتطور في أدواته الإخراجية ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل كما أنه قام بتغير جلدي كليا وأشرف
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، انجي المقدم، صفاء الطوخي، هادي الجيار، هبة مجدي، ريم سامي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا عن مخرج "ولد الغلابه": جرئ ويملك أسلحة إخراجية ثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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