أحمد السقا عن مخرج "ولد الغلابه": جرئ ويملك أسلحة إخراجية ثقيلة

قال الفنان أحمد السقا بطل مسلسل "ولد الغلابه" أن السبب الأكبر للنجاح الساحق الذي حققه العمل في رمضان هذا العام يرجع الي المجهود الذي بذله المخرج المبدع والمتميز محمد سامي حيث وجه له الشكر والامتنان علي هذا المجهود الذي بذله والوقوف علي أدق التفاصيل منذ

بدايته حتي الانتهاء من التصوير نهائيا.

وأضاف أن محمد سامي مخرج جرئ ومتطور في أدواته الإخراجية ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل كما أنه قام بتغير جلدي كليا وأشرف

بنفسه علي تفاصيل العمل من الألف للياء ويملك أيضا عين ورؤية ثاقبة تميزه لذلك أوجه له تحيه من القلب علي كل هذا المجهود الذي بذله وسهامه في نجاح العمل.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، انجي المقدم، صفاء الطوخي، هادي الجيار، هبة مجدي، ريم سامي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي .