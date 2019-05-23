كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 17 دفعة القاهرة تتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" في السعودية.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة التي شهدت إجهاض نادية، وإصابة عدنان، وعودة نزهة لفهد.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.