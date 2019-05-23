شاهد.. حليمة وبولند وابنتيها بنفس الإطلالة في حفل القرقعان!

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:57 صباحاً - احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالقريقعان مع ابنتيها “كاميليا وماريا”، في حفل كبير أعدته خصيصا لهذه المناسبة.

حليمة ظهرت في الصور مع ابنتيها بنفس الإطلالة، وقامت بتقديم هدايا فخمة احتفالا بهذه المناسبة، والتي كانت عبارة عن مجوهرات ثمينة من ماركة “كارتييه” العالمية.

الإعلامية الكويتية استعرضت هدايا ابنتيها وأصدقائهما من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، وهو المقطع الذي عرضها للكثير من الانتقادات من جمهورها، والذين اتهموها بالبذخ والإسراف بشكل مبالغ فيه.