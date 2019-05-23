متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة وعد لمتابعيها وجمهورها عن عيوب بشرة النجمات، والتعديلات التي يجرينها على صورهن عبر برنامج الفوتوشوب من أجل تنظيف مشاكل البشرة، ويظهرن بأحلى شكل.
وشاركت الفنانة وعد عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب”، وعلقت عليها قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.
وطرحت النجمة السعودية وعد، حديثا، أغنيتها الجديدة “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر، لتكون هذه الأغنية جديدها في شتاء 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.