رسالة وعد لمتابعيها: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة وعد لمتابعيها وجمهورها عن عيوب بشرة النجمات، والتعديلات التي يجرينها على صورهن عبر برنامج الفوتوشوب من أجل تنظيف مشاكل البشرة، ويظهرن بأحلى شكل.

وشاركت الفنانة وعد عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب”، وعلقت عليها قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.

وطرحت النجمة السعودية وعد، حديثا، أغنيتها الجديدة “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر، لتكون هذه الأغنية جديدها في شتاء 2018.