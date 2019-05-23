صابرين: أنا مجنونة.. ومحدش ليه دعوة بلبسي وأكلي

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة صابرين أنها اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل “أم كلثوم”، لكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حبًا في الفن وليس أكل عيش.

وأضافت صابرين، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “شيخ الحارة”: “تراجعت عن قراري حبا للفن، أنا بتنفس فن، وبمثل وأنا عندي 5 سنوات، والعائلة فنية أبا عن جد، والفن عندنا بالوراثة”.

وتابعت “لما ابتعدت عن الأضواء والفن حسيت إني مش طبيعية، وحسيت بعد الفراغ إني خدت قرار أنا مش قده”.

وتحدثت صابرين عن سر الهجوم عليها بسبب “الباروكة” التي ترتديها خلال أعمالها الفنية الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “فيه لجان إلكترونية مخصصة لصابرين مع كل عمل فني ليا بينزلوا ويهاجموا حجابي والباروكة اللي لبساها ومش عاجبهم حاجة خالص”.

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ولم تتمكن الفنانة صابرين من ضبط انفعالها عقب توجيه بسمة وهبة سؤالا لها “هل أنتِ محجبة ولابسة باروكة؟”، قائلة: “إنت مالك.. لابسة اللي لابساه.. من فضلك ملكيش دعوة باكل إيه وبلبس إيه.. أنا فنانة وليا أدوار مهمة وده اللي مفروض اتسئل فيه في البرنامج، مش اتسئل عن الانتقادات التي لا تتجاوز نسبة 10 بالمية على المواقع الإلكترونية “.

وأضافت الفنانة، أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى.. ساخرة: “الفتاوي دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهارده عاملة شعري كنت بينت لكم قصة شعري.. أنا مجنونة وبحب كده”.

وتخوض الممثلة صابرين الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “فكرة بمليون جنيه”، من بطولة: علي ربيع، طارق عبد العزيز، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف وآخرين، تأليف أمين جمال وابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.