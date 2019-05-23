نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على حبيبة “كريستيانو رونالدو” تتألق في مهرجان “كان” السينمائي مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت “جورجينا رودريغيز” حبيبة لاعب كرة القدم الشهير “كريستيانو رونالدو” على السجادة الحمراء لمهرجان “كان” السينمائي في نسخته الـ72 بمدينة كان الفرنسية أمس.

وأشعلت عارضة الأزياء الإسبانية 25 عامًا، السجادة الحمراء بثوب أسود شفاف وجوهرة “تيتانيك” الزرقاء أثناء حضورها للعرض الأول لفيلم “Once Upon A Time.. In Hollywood” بطولة قطبي هوليوود “براد بيت” و”ليوناردو دي كابريو”.

كشفت “جورجينا” خلال حضورها عن جمال جسدها الخمري في ثوبها الأسود والكعب العالي الذي أكمل إطلالتها الرومانسية، وخطفت الأنظار لها بتسريحة شعرها التي تعود بنا للعصر الذهبي لهوليوود وجاءت إطلالتها مناسبة للفيلم الذي تدور أحداثه في لوس أنغلوس عام 1969، حول جرائم القتل في مانسون.

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دخلت جورجينا دائرة الأضواء منذ ارتباطها عاطفيا بنجم الكرة “رونالدو” الذي لديها منه ابنة واحدة تدعى “ألانا مارتينا”، وهي تقوم بتربية توأميه “إيفا وماتيو” بالإضافة إلى ابنه “كريستيانو” البالغ من العمر 8 سنوات.

يقام مهرجان كان السينمائي لعام 2019 في قصر المهرجانات الشهير حتى 25 مايو الجاري، ويترأس المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو حاليًا اللجنة التي تقرر الجوائز، بمشاركة الممثلة إيل فانينغ، والروائية الفرنسية إنكي بلال والمخرج المرشح لجائزة الأوسكار “يورغوس لانثيموس”.