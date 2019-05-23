ميسي يقرر خوض مغامرة جديدة على غرار رونالدو

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متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، محبيه، بعدما قرر خوض مغامرة جديدة، على غرار منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تتمثل بدخوله عالم الموضة.
وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي فوّض أخته ماريا سول، بإنشاء مجموعة من الملابس الحصرية التي تحمل علامته التجارية، على أن يتم إطلاق المجموعة الأولى منها، في شهر يوليو المقبل، وسيتم تسويق منتجات المجموعة عن طريق التجارة الإلكترونية العالمية، بما يسمى “متجر ميسي”.
يذكر أن رونالدو لديه خط ملابس يحمل اسمه، ويقوم باستخدام صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعلامته التجارية الخاصة.
ومن المتوقع أن يحدث تنافس بين خطي ملابس النجمين، كما يحدث بينهما في ملاعب كرة القدم.
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