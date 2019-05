“ميشيل رودريغيز” تتألق بالأبيض على السجادة الحمراء في “كان”

متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت الممثلة الأمريكية “ميشيل رودريغيز” بفستان أبيض رائع على السجادة الحمراء بمهرجان “كان” السينمائي في نسخته الـ72 بمدينة كان الفرنسية أمس.

وبعدما تخلت عن مظهرها البطولي ودراجتها النارية بعد 9 أجزاء من سلسلة الأفلام الشهيرة “fast and furious”، أذهلت “ميشيل” الجميع بارتدائها ثوبا نسائيا من الدرجة الأولى أثناء العرض الأول لفيلم “Once Upon A Time.. In Hollywood”.

ظهرت “ميشيل” في ثوب ضخم باللون الأبيض مستوحى من القصص الخيالية ومزين بتفاصيل مزخرفة، وقلادة مرصعة بالألماس على شكل أفعى، ولمسة خفيفة من الماكياج.

Advertisements

حضرت “ميشيل” 40 عامًا، عرض الفيلم من بطولة قطبي السينما الهوليودية “ليوناردو دي كابريو وبراد بيت” اللذين أعادا السينما إلى العصر الذهبي لهوليوود، خاصة في لوس أنغلوس عام 1969، الذي شارك به عدد من النجوم من ضمنهم، آل باتشينو، إميل هيرش، داميان لويس، بروس ديرن، داكوتا فانينغ، أوستن بتلر، لينا دونهام، ومارغريت كواللي.

يقام مهرجان كان السينمائي لعام 2019 في قصر المهرجانات الشهير حتى 25 مايو، الجاري، وهو واحد من أكبر الأحداث السينمائية العالمية.