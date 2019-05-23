- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت الممثلة الأمريكية “ميشيل رودريغيز” بفستان أبيض رائع على السجادة الحمراء بمهرجان “كان” السينمائي في نسخته الـ72 بمدينة كان الفرنسية أمس.
وبعدما تخلت عن مظهرها البطولي ودراجتها النارية بعد 9 أجزاء من سلسلة الأفلام الشهيرة “fast and furious”، أذهلت “ميشيل” الجميع بارتدائها ثوبا نسائيا من الدرجة الأولى أثناء العرض الأول لفيلم “Once Upon A Time.. In Hollywood”.
ظهرت “ميشيل” في ثوب ضخم باللون الأبيض مستوحى من القصص الخيالية ومزين بتفاصيل مزخرفة، وقلادة مرصعة بالألماس على شكل أفعى، ولمسة خفيفة من الماكياج.
حضرت “ميشيل” 40 عامًا، عرض الفيلم من بطولة قطبي السينما الهوليودية “ليوناردو دي كابريو وبراد بيت” اللذين أعادا السينما إلى العصر الذهبي لهوليوود، خاصة في لوس أنغلوس عام 1969، الذي شارك به عدد من النجوم من ضمنهم، آل باتشينو، إميل هيرش، داميان لويس، بروس ديرن، داكوتا فانينغ، أوستن بتلر، لينا دونهام، ومارغريت كواللي.
يقام مهرجان كان السينمائي لعام 2019 في قصر المهرجانات الشهير حتى 25 مايو، الجاري، وهو واحد من أكبر الأحداث السينمائية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر “ميشيل رودريغيز” تتألق بالأبيض على السجادة الحمراء في “كان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.