كريم عفيفي لـ"العين الإخبارية": قتل شقيقتي أصعب مشاهدي بـ"ولد الغلابة"

يشارك الممثل الكوميدي المصري كريم عفيفي في بطولة عملين خلال الموسم الرمضاني هما "ولد الغلابة" أمام أحمد السقا و"فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع.

ولفت عفيفي الأنظار بقوة هذا الموسم بعدما غيّر جلده مبتعدا عن الأعمال الكوميديّة التي اعتاد تقديمها منذ انطلاقته في "مسرح مصر".

نجم "مسرح مصر" تحدَّث في حوار مع "العين الإخبارية" عن الموسم الرمضاني الحالي وكيفية إتقانه اللهجة الصعيديّة في مسلسل "ولد الغلابة".

هل تعمّدت الابتعاد عن الكوميديا؟

تمنيت كثيرا الابتعاد عن الكوميديا لإيماني القوي بأنَّ الفنان يجب أن يسعى للتنوع في الشخصيات التي يُقدِّمها على الشاشة، ولا يعني هذا أنني هجرت الكوميديا، فقط بحثت عن التجديد واكتشاف نفسي كفنان قادر على تقديم أدوار صعبة، وهو ما وجدته في شخصية "حمزة" بمسلسل "ولد الغلابة".

مَن الذي رشّحك للدور؟

الترشيح جاء عن طريق المنتج أنور الصبّاح فهو الذي تحمَّس لي، وعندما جلست مع المخرج محمد سامي أحببت الشخصيّة وتحمَّست لها.

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ما الصعوبات التي واجهتك في شخصيّة "حمزة"؟



أعتقد أنَّ الصعوبة كانت في إظهاره للعديد من المشاعر في وقت واحد، لأن حمزة شاب طيّب القلب لكنه طائش وأفعاله تسبق تفكيره في أوقات كثيرة، وكان مطلوبا منّي أن أقتل شقيقتي وفي المشهد التالي أجعل المشاهد يتعاطف معي، لذا أعتبر مشهد قتل شقيقتي "قمر" التي جسَّدت دورها بمهارة الفنانة ريم سامي كان من أصعب المشاهد على الإطلاق.

ظهرت متقنا للهجة، هل أنت من أبناء الصعيد؟

قرأت كثيراً من التعليقات التي تؤكِّد أنني من أبناء مركز ملوي في محافظة المنيا، ولذا أتقن اللهجة الصعيدية، بالطبع شرف لي أن أكون صعيدياً، لكن هذا الكلام غير صحيح.





وما دورك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"؟



المسلسل جيّد جداً ويضم نخبة من النجوم منهم صديقي علي ربيع، والكبار صلاح عبدالله وصابرين، والعمل كوميدي من الألف إلى الياء، لكن بصراحة شديدة لا يمثّل بصمة مثل شخصية "حمزة".

هل فكَّرت في الانسحاب من "مسرح مصر" بعد نجاحك هذا الموسم؟

لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، سأستمر في "مسرح مصر" ومتمسِّك بهذا المشروع ما دام قائماً، فهذه التجربة هي النافذة التي عبرنا من خلالها إلى قلوب الجماهير.



