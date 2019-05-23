مارادونا يطالب محبيه بمقاطعة الوثائقي عن حياته

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""الخليج 365"" من بيروت: طالب نجم الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا محبيه بمقاطعة الفيلم الوثائقي عن سيرة حياته والمتوقع طرحه في الصالات بتاريخ 14 من شهر حزيران المقبل. علماً أنه غاب عن عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي بسبب اعتراضه على تسمية الفيلم والترويج له على الملصقات الدعائية بعبارة ”دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال..“(Diego Maradona: Rebel. Hero. Hustler. God.'). حيث انزعج من كلمة "محتال(Hustler)" في وصفه، وقال في مقابلة تلفزيونية ”لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص. إذا كانوا قد وضعوا ذلك العنوان لجذب الناس لمشاهدة الفيلم، فإني أعتقد بأنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه".

يُذكر أن مخرج الفيلم آصف كاباديا كان قد صرّح لوكالة رويترز بأن "مارادونا لم يشاهد الفيلم". مشيراً إلى أنه يتوقع أن يعجبه لكونه "يحتوي الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أنه سيتأثر يمضمونه“.

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هذا وتم إطلاق الفيديو الدعائي الكامل لـ "دييغو مارادونا" الفيلم الوثائقي الطويل عن اللاعب الأرجنتيني في نادي نابولي الإيطالي. بفيما تم إنتاجه بعد متابعة أكثر من 500 ساعة من أرشيف مارادونا الشخصي. حيث أنه يتتبع أعماله داخل وخارج الملعب في إيطاليا خلال الثمانينات.