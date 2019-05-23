شكرا لقرائتكم خبر عن وداع الأب لابنه.. مشهد هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ينزع قلوب جمهور علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوبة من البكاء سيطرت على مشاهدي الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "علامة استفهام"، أثناء دخول "سامح" هيثم أحمد زكى على والده دكتور "ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة، بعد تمثيل الأخير بمشهد وداعه لابنه احساس بأن الموت سيأتى له فى هذه اللحظات الأخيرة.

ليحاول "سامح" تهدئة والده وأن يبعد فكرة الموت عنه، ولكن "ربيع" يقول له إن الموت علينا حق ومفيش شخص هيهرب من قدره، ليطلب من ابنه أن يعانقه العناق الأخير قائلا: "احضنى يا صديق"، وطلب بعدها أن يذهب للنوم ويتركه لوحده.

لتتوالى أحداث الحلقة ويظهر فى ختام الحلقة مشهد نزوع قلوب الجمهور، بعد قيام دخول "شوقى" الخادم الذى يعمل عند دكتور "ربيع" والذى كان حاول قتله من قبل، ليطلب منه عبد الرحمن أبو زهرة، ألا يشعر ابنه "سامح" بأى شىء، ليختتم المشهد بقيام "شوقى" بخنق دكتور ربيع" فى سريره.

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ويأتى ذلك بعد أن شهدت الأحداث السابقة أن "سامح" تلقى رسالة تهديد بقتل والده، وأيضًا تلقى دكتور "ربيع" اتصالا هاتفيا من شخص لا يريد أن يعلم سامح بأسرار "نوح الشواف" محمد رجب، ليرد وقتها دكتور "ربيع" أنا حاولت ما استطعت أن أفعله ولكنى لم أنجح ولو حياتى هى المقابلة أنا موافق، فمن الواضح أن هذا المشهد يثبت بأن الوالد ضحى بنفسه من أجل ابنه.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون