شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الهندى كاران جوهر يختار نيويورك للاحتفال بعيد ميلاده بصحبة أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المخرج الهندى كاران جوهر بيوم ميلاده الـ 47 بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الآمريكية يوم 25 مايو الجارى وذلك وسط جو هادئ يجمع بين اهله وأصدقائه المقربين.

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دعى الهندى كاران اصدقائه من الوسط الفنى لحضور حفل عيد ميلاده، حيث سافر خصيصا ليبدأ تحضيرا الحفل اليوم إلى نيويورك على متن طائرة من مطار مومباى ليقضى بضعة أيام قبل موعد الاحتفال.

المخرج الهندى كاران جوهر هو امهر مخرجين السينما الهندية، حيث يملك شركة دهارما برودكشن ويخرج العديد من الافلام الضخمة الناجحة فى بوليود، من اشهر افلامه التى اخرجها وأنتجها " Kabhi Kushi Kabhi Ghum، Kabhi Alvida Na Kehna، Student Of the year 1، Ae Dil Hai Mushkel " .