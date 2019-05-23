شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "قمر هادى" يتصدر تريند مصر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "قمر هادى" تريند مصر على تويتر ، كما جاء فى مقدمة الأعمال الأكثر بحثًا على موقع جوجل، بعد أن حقق النجم هانى سلامة المعادلة الصعبة فى دراما رمضان الحالى، خاصة بعدما احتل مسلسله "قمر هادى" المراتب الأولى ضمن الأعمال المتنافسة منذ عرض الحلقة الأولى .

وحصل أبطال العمل على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لما تشهده أحداث المسلسل من الإثارة والتشويق بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، كما حصد العمل على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

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"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلي، سيرين الكفورى، وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرين.